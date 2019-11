CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI HARIT / Una stagione per ambientarsi poi l'esplosione: Amine Harit ha conquistato la Germania con la maglia dello Schalke 04. Un inizio di stagione folgorante per il 22enne trequartista marocchino, arrivato lo scorso anno dal Nantes: 12 apparizioni in Bundesliga e 6 reti, in pratica un gol ogni due partite per uno che non ha certo nella finalizzazione il suo punto di forza.

Amine Harit con le sue giocate ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club: in estate il Genoa ha provato a portarlo in Italia, ora il suo nome è finito anche in orbitacon i campioni d'Europa che lo avrebbero messo sotto osservazione e mandato in varie occasioni degli scout per seguirlo da vicino.

Calciomercato Milan e Napoli, con Harit per ripartire

Il nome del 22enne di Pointoise, già protagonista con la Nazionale maggiore del Marocco con la quale ha collezionato dieci presenze, potrebbe tornare di moda per il nostro campionato e due big potrebbero puntare su di lui per la risalita: il Milan avrebbe già attivato i radar su di lui e presto potrebbe farlo anche il Napoli, in vista della rivoluzione estiva che vedrà molti azzurri cambiare squadra.

Per il marocchino, al sua secondo anno allo Schalke, si parla di una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe anche aumentare che il 22enne dovesse confermare le qualità messe in mostra in questo inizio di stagione.

