CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC KEAN PIATEK / Un attacco completamente rivoluzionato: è quello che potrebbe mettere in campo Stefano Pioli a gennaio. Il Milan non lavora soltanto sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic ma deve fare i conti anche con la crisi di gol di Piatek: una problematica che potrebbe essere risolta da Mino Raiola.

Contatti frequenti con il procuratore dell'ormai ex attaccante deinon soltanto per la trattativa che dovrebbe mettere lo svedese a disposizione del tecnico rossonero.

Calciomercato Milan, scambio Kean-Piatek: decide Ibrahimovic

Raiola, infatti, starebbe provando anche a riportare in Italia Moise Kean che sta avendo più di qualche difficoltà all'Everton, nonostante le parole di fiducia del tecnico Silva (però anche lui in bilico): il Milan in diverse occasione ha provato ad acquistare l'ex Juventus senza successo ma in questo caso potrebbe avere la carta giusta: 'sportmediaset.it' rilancia lo scambio già ipotizzato da Calciomercato.it tra il giovane italiano e Piatek.

Un affare che potrebbe andare in porto soltanto qualora Ibrahimovic vestisse davvero nuovamente la maglia del Milan. In quel caso l'ex Genoa non avrebbe il posto garantito e potrebbe pensare all'addio: scambio di prestiti allora con Kean che avrebbe la possibilità di crescere dietro al campione svedese.

