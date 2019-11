CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA BARONE FIORENTINA / Altra giornataccia ieri per la Fiorentina andata KO sul campo del Verona. A far ancora più rumore è stato però il caso legato al mancato impiego di Federico Chiesa, infortunato e non subentrato neanche nel corso della ripresa. Un'assenza che ha fatto immediatamente ripartire le speculazione sul suo futuro con Juventus ed Inter alla finestra e prontissime nel caso a cogliere l'occasione in ottica calciomercato. Per tutte le news di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus e Inter, l'annuncio di Barone sul rinnovo di Chiesa

A smontare immediatamente qualunque tipo di caso ci ha pensato il direttore generale Joe Barone, al termine dell'Assemblea di Lega Serie A, come riportato dall'Ansa: " Il rinnovo di contratto? C'è tempo, ha altri due anni e non è la nostra preoccupazione.

E' un giocatore che dobbiamo far giocare a calcio, è bravo, e non bisogna concentrarsi sul contratto''. Nessun problema quindi dal punto di vista del futuro per Chiesa che ha ancora un accordo lungo con la Fiorentina.

Fiorentina, le condizioni di Chiesa

Barone ha parlato però anche delle condizioni fisiche di Chiesa chiudendo il caso: "'E' un giocatore della Fiorentina, sotto contratto. Ha avuto un problema muscolare, si è riscaldato poi ha risentito quel dolore che ha da un po' di tempo da quando è tornato dalla Nazionale. Speriamo nei prossimi giorni di recuperarlo per la partita contro il Lecce".

