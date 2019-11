JUVENTUS ATLETICO MADRID CONVOCATI SIMEONE / Domani sera la Juventus sarà di scena allo 'Stadium' per la quinta giornata di Champions League contro l'Atletico Madrid. Sfida importante per stabilire il primato del girone con i bianconeri che puntano dritti al primo posto per sperare in un sorteggio più morbido agli ottavi di finale. Nella giornata di oggi anche fitto colloquio tra Ronaldo e Sarri dopo gli ultimi avvenimenti a margine dell'allenamento che ha visto assenti i vari Costa, Alex Sandro e Rabiot. La situazione non è però migliore in casa 'Colchoneros' dal punto di vista delle assenze. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Atletico Madrid, i convocati di Simeone: assente anche Gimenez

Oggi pomeriggio Simeone ha diramato l'elenco dei 20 convocati per la sfida contro la Juventus.

Oltre ai lungodegentie Diegoassente anche Josè Maria, forte centrale uruguaiano che era rientrato in gruppo nell’ultimo allenamento ma non è stato considerato recuperato al 100%. Ecco la lista completa dei calciatori scelti dal tecnico argentino:

Portieri: Adan, Oblak, Alex.

Difensori: Arias, Lodi, Felipe, Hermoso, Trippier.

Centrocampisti: Thomas, Koke, Saul, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo, Toni Moya.

Attaccanti: Joao Felix, Morata, Correa, Saponjic.

