LAZIO ZONA INZAGHI / Gol decisivi e pesanti, spesso negli ultimi minuti o addirittura nel recupero. La Lazio di Simone Inzaghi non molla mai. Chiedere ad Atalanta, Milan, Fiorentina, Lecce e Sassuolo. Partite in cui i biancocelesti hanno risolto o sbloccato il match intorno allo scadere del tempo regolamentare. Immobile, sempre più capocannoniere del campionato, inaugura la 'Zona Lazio' o 'Zona Inzaghi' lo scorso ottobre contro l'Atalanta all'Olimpico.

Il suo rigore al 93' completa la rimonta, fissa il punteggio sul 3-3 ed evita la sconfitta.

Lazio, i gol arrivano alla fine: la zona Inzaghi

Sette giorni dopo al Franchi di Firenze è ancora Immobile a vestire i panni del guasta feste per gli avversari: il 2-1 sulla Fiorentina arriva grazie ad un suo colpo di testa, appena prima del rigore sbagliato da Caicedo nel recupero. A novembre, invece, sale in cattedra Correa. 'El Tucu'a San Siro firma il gol del 2-1 contro il Milan a sette minuti dalla fine e sfata un tabù lungo 30 anni: la Lazio non vinceva in campionato contro i rossoneri dal 1989. L'argentino si ripete contro il Lecce all'80': il suo sinistro vale il 4-2 finale e mette la parola fine ad una gara ricca di emozioni. Insomma, reti importanti che valgono punti preziosi ai fini della corsa alla Champions League. L'ultima ieri al Mapei Stadium con Caicedo protagonista: la zampata del 'Panterone' al 91' vale il terzo posto il classifica.

