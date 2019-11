CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE MBAPPE / Innamorato di Mbappe e non da oggi: Zinedine Zidane getta la maschera e svela il suo apprezzamento per il talento del Paris Saint-Germain, al centro anche di numerose voci di mercato. "Mi sono innamorato di lui per la prima volta quando è venuto al centro di allenamento del Real diversi anni fa - le parole in conferenza del tecnico francese prima della gara Champions tra Real e Psg -.

Domani sarà qui da avversario: sappiamo molto bene che tipo di giocatore è e quanto sia importante per la sua squadra".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, colpo Mbappe possibile: cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, per Mbappe il Real fa sul serio: le ultime

Parole che intensificano le voci sull'interesse del Real Madrid per il 20enne campione del mondo, che piace anche alla Juventus: Mbappe è l'obiettivo, neanche troppo nascosto, di Florentino Perez per il prossimo anno e i blancos sono pronti ad un investimento importante per far cadere in tentazione il Paris Saint-Germain e vedere l'attaccante al 'Bernabeu' con la maglia del Real.

Per tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI

Un affare da almeno duecento milioni di euro che si incrocia anche con il futuro di Neymar, corteggiato dal Barcellona: difficilmente il Psg potrà privarsi di entrambi i suoi campioni, nell'estate in cui già Cavani dovrebbe andare via in scadenza di contratto. In tutto questo si inserisce anche la Juventus dove che Agnelli ha aperto la caccia ad un Ronaldo giovane: un affare però da quasi 400 milioni di euro tra cartellino e ingaggio con l'ostacolo della folta concorrenza che non comprende certo solo il Real.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, i 'Magnifici 8' con l'addio di Ronaldo: la lista di Paratici

PSG, non solo il Real Madrid su Mbappe: spunta una pretendente dalla Premier