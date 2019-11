SERIE A LECCE CAGLIARI / E' finita 2-2 Lecce-Cagliari, gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A rinviata ad oggi causa maltempo. Sardi avanti di due gol con Joao Pedro (su rigore) e Nainggolan tra la mezz'ora del primo tempo il ventesimo della ripresa, poi nel finale - in inferiorità numerica - si fanno rimontare. A dieci dal termine riapre i giochi Lapadula su penalty assegnato per fallo di mani di Cacciatore, punito col rosso diretto.

Dopo il gol scintille tra l'attaccante e il portiere dei sardi: Mariani decide di mandare entrambi sotto la doccia. Si finisce così in 10 contro 9 e soprattutto con il tiro all'angolino diche al 90' (ci son stati poi 7' di recupero) chiude sul pari la sfida di 'Via del Mare'. Il pari accontenta indubbiamente più Liverani, anche se stasera ilpotrebbe spedirlo al terz'ultimo posto in caso di vittoria contro la

LECCE-CAGLIARI 2-2

30' rig.Joao Pedro, 67' Nainggolan (C), 82' Lapadula, 90' Calderoni (L)