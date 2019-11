NAPOLI DE LAURENTIIS MULTE SQUADRA / Tutti contro tutti: giornate infuocate in casa Napoli dopo l'ammutinamento di tre settimane fa e la richiesta di sanzioni che sarebbe partita oggi da parte della società. Clima incandescente a due giorni dal delicato match Champions contro il Liverpool con gli azzurri che devono ancora conquistare i punti necessari per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale.

Situazione delicata quindi e la tempistica della risposta del patronfa storcere il naso a qualche tifoso che teme che possa venir compromesso, dopo la corsa allo Scudetto, anche il passaggio del turno in Champions.

Napoli, tutti contro tutti: le multe spaccano i tifosi

L'aria di tutti contro tutti ha 'contagiato' anche i tifosi che sui social si sono spaccati: c'è chi sta dalla parte dei calciatori e chi invece li accusa di aver sbagliato a rifiutare il ritiro. "Quando parla De Laurentiis fa quasi sempre danni", si legge in un tweet e ancora "la rovina del Napoli ha un nome e un cognome: Aurelio De Laurentiis" e poi "multare la squadra due giorni prima di Liverpool-Napoli può rivelarsi un clamoroso autogol".

Ma non manca chi si scaglia contro i calciatori: "L'esempio di De Laurentiis dovrebbero imitarlo in tanti. Che significa ammutinarsi. Giocate che siete strapagati" oppure "se fanno bene vogliono l'aumento di Ingaggio... Ora giustamente, visto che stanno facendo pena, devono pagarne le conseguenze."

