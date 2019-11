DIRETTA SPAL GENOA - La Spal affronta il Genoa nel monday night che chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra i ferraresi di Semplici penultimi in classifica che non vincono da cinquanta giorni ed i rossoblu di Thiago Motta terzultimi che vogliono raggiungere i cugini della Samp.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-GENOA

SPAL (4-3-3): Berisha; Sala, Vicari, Felipe, Reca; Missiroli, Valdifiori, Kurtic; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Semplici

GENOA (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Radovanovic, Sturaro; Agudelo, Cassata; Pinamonti. All. Thiago Motta

CLASSIFICA: Juventus punti 35, Inter 34, Lazio 27, Cagliari 25, Roma 25, Atalanta 22, Napoli 20, Parma 18, Verona 18, Fiorentina 16, Udinese 14, Torino 14, Milan 14, Sassuolo* 13, Bologna 13, Sampdoria 12, Lecce 11, Genoa* 9, Spal* 8, Brescia* 7.

*Una partita in meno