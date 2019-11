CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC TOTTENHAM / Nei piani di José Mourinhonon c'è portare Ibrahimovic al Tottenham. Ad annunciarlo è stato lo stesso manager portoghese, fresco di approdo e prima vittoria sulla panchina degli 'Spurs', alla vigilia della sfida di Champions contro l'Olympiacos: "Zlatan è giocatore e un ragazzo fantastico, però ci sono possibilità che lui venga qui. In rosa c'è già il miglior attaccante in Inghilterra nonché due-tre fra i migliori attaccanti nel mondo. Per questo motivo non avrebbe senso prendere un attaccante della dimensione di Ibrahimovic, un giocatore che comunque potrebbe ancora giocare in tutti i club del mondo. E anche per lui - ha evidenziato in conclusione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI! - non avrebbe senso arrivare in un club che ha in squadra ha già uno come Harry Kane".

Per Ibrahimovic, che si è già congedato dai Los Angeles Galaxy coi quali è in scadenza a fine dicembre, è già partito l'assalto del Milan. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera hanno offerto al suo agente Mino Raiola un ingaggio da 9,5 milioni di euro a fronte di un contratto di 18 mesi, ovvero fino al giugno 2021. Il Milan è in pole, ma occhio sempre al Bologna che attraverso Mihajlovic - in splendidi rapporti con il classe '81, sta provando a convincerlo a sposare il progetto rossoblù. Staremo a vedere, quel che è certo è che nella corsa a Ibra non c'è più, ma probabilmente non c'è mai stato il Tottenham.

