Fiorentina, Milenkovic via subito: nuova insidia per Montella

CALCIOMERCATO FIORENTINA MILENKOVIC - La Fiorentina non sta vivendo certamente il suo momento migliore. Le due sconfitte consecutive in Serie A hanno rimesso in discussione la panchina di Montella e ora che è scoppiato il caso Chiesa, emerge la necessità di fare i conti con la sessione invernale di calciomercato che sta per aprirsi e che vedrà i viola doversi difendere dall'assalto dei top club ai suoi gioielli.

Il viaggio in Italia dell'per affrontare la Juventus in Champions League domani a Torino, in particolare, sarà l'occasione per i dirigenti dei 'Colchoneros' di prendere contatto con i Gigliati per parlare di Nikola. Il difensore serbo è un pallino diper la sua duttilità tattica, potendo ricoprire tutti i ruoli del pacchetto arretrato. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento delche lo corteggia per la prossima stagione e, per giocare d'anticipo sui blaugrana, secondo il portale iberico 'El Gol Digital', l'Atletico sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro a gennaio.

