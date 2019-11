CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MEUNIER / Sono diverse le sfide di calciomercato tra Juventus-Inter. La più attuale è quella per il gioiello dell'Atalanta, esploso quest'anno al Parma, Dejan Kulusevski. Entrambi i club puntano a bloccarlo a gennaio in vista dell'estate, ecco perché si preannuncia un duello rovente per un talento che la famiglia Percassi valuta già sui 40 milioni di euro, in considerazione anche della presenza di big straniere sulle sue tracce. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI! Nella fattispecie di Arsenal e Tottenham, che rumors inglesi danno propense ad accontentare le richieste dell'Atalanta.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, via dallo Juventus: lo vuole Marotta!

Calciomercato, Juventus contro Inter per Meunier: affare a costo zero

Altro match in salsa calciomercato tra le due acerrime rivali è quello per Thomas Meunier, terzino belga del Paris Saint-Germain.

Il classe '91 sarebbe un ottimo affare a costo zero, dato che il suo contratto col club transalpino scade a giugno. La Juve e l'Inter sono in contatto col suo entourage, pronte ad affondare il colpo qualora la trattativa per il rinnovo col PSG non dovesse andare a buon fine. Trattativa che ad oggi è molto complicata, come ha detto chiaramente lo stesso Meunier - non un insostituibile della squadra di Tuchel - ai microfoni di 'Telefoot': "Sarà difficile riuscire a trovare il giusto accordo con la società, penso che le negoziazioni con il mio agente dureranno ancora per un po'". A Parigi c'è un'altra 'occasione' a zero al vaglio sia dei nerazzurri che dei bianconeri: parliamo del laterale mancino Kurzawa, che i francesi lascerebbero partire pure a gennaio

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus: entra Icardi, esce Cristiano: spunta la clausola

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, clamoroso Pogba: non torna a Manchester per forzare cessione

Calciomercato Inter, affare Vidal: la decisione del Barcellona