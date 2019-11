Lecce-Cagliari, ingenuità La Mantia: rigore col VAR

LECCE CAGLIARI VAR - Il Cagliari sblocca la sfida del 'Via del Mare' contro il Lecce, non disputata ieri per impraticabilità del campo, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Joao Pedro.

Un penalty che è stato concesso dall'arbitrodopo aver rivisto le immagini a bordocampo. Il collega addetto al Varlo ha richiamato alla mezz'ora per il tocco con la mano - involontario ma troppo largo - diavvenuto proprio sulla linea dell'area di rigore. Inutili le proteste di, il quale sottolineava il fatto che il suo attaccante era in corsa ed il movimento era congruo.