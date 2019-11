LIVERPOOL NAPOLI CONVOCATI ANCELOTTI / Un Napoli con i cerotti quello che vola a Liverpool per la quinta giornata di Champions League: alle prese con una crisi di risultati che non si vedeva da anni e le polemiche per ammutinamento e multe, gli azzurri dovranno affrontare i campioni d'Europa ad 'Anfield Road' con la qualificazione agli ottavi di finale ancora da conquistare. Ancelotti per la trasferta in terra inglese dovrà fare a meno ancora una volta di Ghoulam e Milik: il polacco non ha ancora smaltito il problema all'addome che gli ha fatto saltare anche gli impegni in Nazionale, mentre Ghoulam ha svolto oggi allenamento personalizzato e rimarrà a Napoli. Dove resterà anche il capitano Lorenzo Insigne che nell'allenamento odierno ha saltato la partitina finale in seguito al trauma contusivo al gomito destro subito contro il Milan.

Ci sarà, invece,anche se non al meglio: lo spagnolo anche oggi ha lavorato a parte e le sue condizioni saranno valutate in vista della sfida di mercoledì.

Questo l'elenco dei convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.

LEGGI ANCHE ---> Napoli, futuro Ancelotti e riflessioni post Liverpool: le ultime CM.IT

Liverpool-Napoli, Ancelotti in emergenza: la probabile formazione

Considerate le assenze, in attacco le scelte di Ancelotti per Liverpool-Napoli sono quasi obbligate: Mertens dovrebbe così ritrovare una maglia da titolare e potrebbe essere affiancato da Lozano, uno dei migliori contro il Milan. Possibile anche vedere Llorente dal primo minuto, anche se lo spagnolo è una carta importante da giocare a gara in corso contro la fisicità dei 'Reds'. A centrocampo molto dipenderà dalle condizioni di Ruiz: dovesse farcela, lo spagnolo giocherà al fianco di Allan alternandosi con Zielinski sull'out mancino, con Callejon sul versante opposto. In caso contrario, possibile al riconferma di Elmas come esterno, senza escludere un possibile schieramento a tre con il numero 7 avanzato nel tridente di attacco. Infine, in difesa ballottaggio Maksimovic-Manolas al fianco di Koulibaly con uno tra Hysaj, Luperto e Mario Rui a sinistra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Napoli, per Haaland spunta la clausola

Napoli, inizia lo scontro: multe in arrivo, stangata per Allan. Gli scenari di mercato