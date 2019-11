CALCIOMERCATO ARSENAL ALLEGRI - Il pareggio casalingo acciuffato al 96esimo minuto contro il modesto Southampton potrebbe segnare la fine dell'avventura di Unai Emery sulla panchina dell'Arsenal. Secondo i tabloid britannici il 48enne tecnico spagnolo sarebbe stato sfiduciato dallo spogliatoio, costringendo la dirigenza dei 'Gunners' a valutare il suo esonero. Qualora dovesse effettivamente maturare la separazione, stando a quanto si legge su 'The Times', ci sarebbero solo due allenatori in corsa per la panchina dei londinesi. Da un lato Mikel Arteta, già in lizza per la successione di Wenger nel 2018, che conosce bene l'ambiente ma che non ha mai ricoperto il ruolo di manager.

Dall'altro Massimiliano Allegri, più volte accostato all'Arsenal , che invece ha un gran bagaglio di esperienza alla guida di top club, ma che sarebbe alla prima avventura in. Un ballottaggio che dovrebbe risolversi a breve: laspettatrice interessata spera di liberarsi di un ingaggio importante.

