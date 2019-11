BRESCIA CELLINO BALOTELLI / "Balotelli? E' nero e sta cercando di schierarsi, ma ha molte difficoltà, cosa posso dire": così il presidente del Brescia Massimo Cellino ha risposto alle domande sull'attaccante delle Rondinelle, allontanato venerdì dall'allenamento dal tecnico Fabio Grosso e non convocato per la gara contro la Roma, persa poi per 3-0. Una frase destinata sicuramente a far discutere che arriva dopo che lo stesso Balotelli è stato al centro di un caso di razzismo con i cori durante la gara contro il Verona che hanno scatenato la sua reazione con il pallone calciato verso gli spalti.

Calciomercato Brescia, Cellino: "Balotelli sta diventando un punto debole"

Cellino si è poi soffermato sul futuro del calciatore: "L'allenatore ha fatto un errore, in conferenza ha parlato di Balotelli e non della squadra. L'ho preso a fine mercato, non per vendere abbonamenti ma perché poteva essere un valore aggiunto: l'abbiamo fatto diventare un punto di debolezza per sovra-esposizione.

Se continuiamo a parlarne, facciamo del male a lui e a noi".

Brescia, Cellino su Balotelli: "Basta con questi social"

Il presidente del Brescia è tornato su Balotelli: "Se vivessimo per giocare a calcio e non per i social, affronteremmo il calcio nella maniera giusta. Sono un vecchio elefante di questo calcio. Mi difendo da questa modernità, il mondo italiano è per quello che si dice e non per quello che si fa. Balotelli dà forse più peso ai social che ai suoi valori da sportivo. Non l'ho preso per i social, ma perché è alto un metro e novanta, è un animale. Deve imparare a rispondere in campo. Non speravo che fosse lui a salvare la squadra: è facile usarlo come capro espiatorio, anche per questo che ho cambiato allenatore".

