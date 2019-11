Juventus, Sarri non ci sta: "Prima talebano, ora divento matto"

p>JUVENTUS SARRI GIOCO - Nel corso della conferenza stampa che Maurizio Sarri ha tenuto alla vigilia del match tra lae l'valido per la quinta e penultima giornata della fase a gironi di, il tecnico bianconero è passato al contrattacco contro chi ha sottolineato che non si vede la sua mano sulla nuova squadra: "Cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi imbatto in qualche articolo di grande intelligenza, ma cerco di estraniarmi il più possibile. Prima mi definivano un talebano perchè volevo giocare sempre il mio calcio, ora non va bene perchè mi sto adattando alle caratteristiche dei calciatori - la risposta dialle critiche - Se continuassi ad ascoltare, diventerei matto".

