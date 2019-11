JUVENTUS CONFERENZA HIGUAIN / Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con l'Atletico Madrid.

Quanto sei felice di essere rimasto alla Juventus?

"Sono felice per esser rimasto e per il modo in cui mi ha trattato il club, oltre ai compagni di squadra. Qui sono sempre stato bene e la mia scelta di restare era ferma: il momento è ottimo, ma non mi accontento: c'è ancora tanto da dimostrare".

L'alternanza con Dybala ti stimola?

"Quando ci sono grandi giocatori questo può accadere, bisogna accettare le scelte ed approfittare al massimo ogni opportunità".

Preferisci giocare con Dybala o con Cristiano?

"Mi trovo benissimo con entrambi, per me non cambia nulla. Mi piace giocare con loro".

Felice di lavorare con Sarri?

"Con lui lavoro bene, sto provando a dare il mio massimo seguendo ciò che lui mi chiede per aiutare la squadra".

L'Atletico sta avendo una crisi di risultati.

"I colchoneros vanno rispettati, al di là del momento domani si gioca in Champions, è un'altra storia, loro vorranno strappare il pass per gli ottavi e noi lotteremo per tenerci stretto il primo posto".

Domani giocherai?

"Non sono io l'allenatore e non sono qui per togliere il trono a nessuno. Cristiano è fondamentale per la squadra, lo sappiamo, ma qui siamo tutti importanti, sia chi scende in campo sia chi non lo fa.

Lavoriamo insieme per raggiungere i nostri obiettivi".

Saresti rimasto anche senza Sarri?

"La mia decisione era stata già presa, ma il mister mi ha aiutato molto ovviamente".

Com'è cambiato Cristiano?

"Qui l'ho potuto conoscere meglio, è cresciuto tanto e sono molto felice di averlo ritrovato qui. È sempre bello giocare con lui".

Ti aiuta non vivere più il gol come un'ossessione?

"Può essere, a volte questo ti penalizza. Potevo segnare qualche gol in più, ma è importante che quando non segna uno, segni un altro. La stagione sta andando bene, ma dobbiamo avvicinarci di più al gioco che chiede il mister per più larghi tratti della partita".

Quanto è cambiato Sarri?

"Nella sua carriera è andato sempre in crescendo. A Napoli mi ha fatto fare il record di gol in A, a Londra siamo stati insieme meno tempo, ma ha provato a fare il meglio e ci è riuscito, quest'anno sta dando tutto per far giocare la squadra come piace a lui".

Ti senti il miglior Higuain?

"Non faccio paragoni, provo a mettermi in discussione ogni anno. Sto bene mentalmente e fisicamente, mi trovo in una situazione buona, ma manca ancora tanto e non posso accontentarmi adesso".

