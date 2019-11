Calciomercato Inter, futuro Gabigol: spunta un'italiana

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / La doppietta nella finale della Coppa Libertadores contro il River Plate ha permesso a Gabigoldi diventare un idolo in Brasile e, nel contempo, di far schizzare il valore di calciomercato del suo cartellino. L'Inter così si sfrega le mani: in pochi giorni, i 22 milioni di euro richiesti al Flamengo sono diventati almeno 35-40. L'attaccante 23enne vorrebbe rimanere a Rio dove è riuscito a segnare ben 40 gol, superando anche il record di Zico. Ma l'Inter non vuole fare sconti e spera che a breve possano presentarsi anche altre società, come il Crystal Palace, il West Ham e il Porto. Secondo 'La Repubblica', si sarebbe inserita pure la Fiorentina a caccia di un attaccante per gennaio.

Di certo, l'asta diventerà sempre più agguerrita, con l'ad Marotta disposto a fare pochi sconti visto che la cessione del verdeoro dovrà finanziare la campagna acquisti di gennaio.

Gabigol e il fattore Neymar

Non solo il campo, stando ad alcune indiscrezioni la rinascita dell'ormai ex flop Gabigol è dovuta anche alla vicinanza della sorella di Neymar. Proprio la stella del Psg ha voluto festeggiare la vittoria del Flamengo, simulando l'esultanza del 23enne in cui mostra i bicipiti delle braccia in segno di forza. Intanto il presidente della formazione rubro-negra ha precisato: "Gabigol mi ha chiesto di definire il suo futuro solo a fine anno". Il prestito del calciatore scade il 31 dicembre.

