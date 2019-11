Napoli, futuro Ancelotti e riflessioni post Liverpool: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Il Napoli ha iniziato oggi la sua ennesima settimana di passione, inaugurata con le multe in arrivo ai calciatori per lo storico ammutinamento post Salisburgo. Dopo il pareggio col Milan, deludente più per la prestazione che per il risultato in sé, i partenopei si giocheranno il passaggio del turno in Champions a Liverpool e, probabilmente, parte del loro futuro.

Napoli, Liverpool decisivo per il futuro di Ancelotti

Il pass per gli ottavi di finale sarebbe ampiamente alla portata anche con una sconfitta, ma in caso di debacle con i Reds potrebbero esserci novità importanti per la panchina azzurra. De Laurentiis oggi rientrerà dagli Stati Uniti ed analizzerà la situazione e non sono da escludere sorprese.

Finora, il patron ha dato una fiducia praticamente illimitata al suo tecnico, ma i risultati pessimi degli ultimi mesi e la questione ammutinamento hanno complicato, com’è logico che sia, i loro rapporti.

Procedere a un esonero non sarebbe semplice soprattutto dal punto di vista economico, ma il presidente ha iniziato a guardarsi intorno e i nomi valutati finora sono quelli di. Tre piste altrettanto complicate, per ragioni diverse.

Napoli, Ancelotti e l'ipotesi dimissioni

Ancelotti, dal canto suo, continua ad escludere l’ipotesi dimissioni, ma se la squadra ad Anfield dovesse crollare nuovamente, un cambio di scenario non è da escludere. Bisogna attendere il match di Champions, quando il club lascerà parlare l’allenatore alla stampa allo scopo di evitare altre sanzioni UEFA, per comprendere cosa accadrà in casa Napoli. Ma le manovre sono in corso.

Mirko Calemme - Ciro Troise

