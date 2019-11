INTER CALENDARIO CALCIOMERCATO / Vince la Juventus, risponde l'Inter. Torna il campionato dopo la sosta e la 13a giornata dà un altro segnale forte alla Serie A ed alla lotta scudetto che sembra sempre più una corsa a due, con le prime della classe già in fuga. "Senza di noi il campionato sarebbe già finito" ha sentenziato il tecnico nerazzurro Antonio Conte. Difficile dargli torto, visto come i bianconeri dominatori delle ultime 8 stagioni continuano a macinare punti. Ma quanto riuscirà ancora a tenere questa Inter? Andiamo ad analizzare il calendario di Inter e Juventus da qui alla prossima sosta, la situazione infortunati in casa nerazzurra e le manovre di calciomercato in vista di gennaio, da Gabigol a Kulusevski, Giroud e gli altri, per fare un quadro della situazione in vista di una volata rovente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, il calendario di Inter e Juventus fino a Natale

Juventus 35 punti, Inter 34: recita così la classifica di Serie A dopo le prime 13 giornate. Cammino quasi perfetto per entrambe, probabilmente al di sopra delle aspettative soprattutto per i nerazzurri che si avviano ad un nuovo ciclo di fuoco con più di qualche problema di formazione, come vedremo tra poco. Tra Champions League e campionato, entrambe le formazioni da qui a Natale scenderanno in campo in altre 6 partite (7 per la Juve che ha anche la Supercoppa Italiana con la Lazio il 22 dicembre). Ecco il calendario a confronto:

CHAMPIONS LEAGUE - 5a giornata fase a gironi, 26-27/11

JUVENTUS-Atletico Madrid

Slavia Praga-INTER

SERIE A - 14a giornata, 1/12

JUVENTUS-Sassuolo

INTER-Spal

SERIE A - 15a giornata, 6-7/12

INTER-Roma

Lazio-JUVENTUS

CHAMPIONS LEAGUE - 6a giornata fase a gironi, 10-11/12

INTER-Barcellona

Bayer Leverkusen-JUVENTUS

SERIE A - 16a giornata, 15/12

JUVENTUS-Udinese

Fiorentina-INTER

SERIE A - 17a giornata, 18-21/12

Sampdoria-JUVENTUS

INTER-Genoa

Inter, da Barella a Sensi: il punto sugli infortunati

Accennavamo prima al problema infortunati in casa Inter. L'ultima, pesante tegola è lo stop di Nicolò Barella che dovrà operarsi in artroscopia e rientrerà ad inizio 2020. Un duro colpo per il tecnico Antonio Conte che perde, nel suo momento migliore, un tassello diventato fondamentale. Ed ora è emergenza vera, soprattutto a centrocampo. Abili e arruolabili al 100%, in questo momento, sono soltanto l'infaticabile Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Borja Valero, che proprio contro il Torino sabato sera ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A. In vista della gara contro la Slavia Praga la speranza è quella di recuperare Asamoah e Gagliardini, con il secondo soprattutto che difficilmente riuscirà ad essere nella condizione giusta per partire da titolare.

Una soluzione alternativa potrebbe essere lo spostamento dida interno di centrocampo, come sembra averlo provato Conte negli ultimi minuti di Torino. Ma per le prossime sfide l'attesa è soprattutto per Stefano Sensi, che sui social ha fatto partire il countdown per il ritorno : difficile fare previsioni sul suo rientro visto che lo staff nerazzurro vuole azzerare ogni possibile rischio di ricaduta dopo la sosta ai box prolungata. L'ipotesi migliore al momento sembra quella di un reinserimento graduale, magari con qualche minuto contro la Spal domenica, per poi mettere nel mirino la Roma. Davanti, in attesa diche sta proseguendo bene nel lavoro di recupero, la buona notizia potrebbe arrivare da Matteoche potrebbe tornare a tutti gli effetti in una decina di giorni.

Calciomercato Inter, da Gabigol a Kulusevski: che sfida alla Juventus

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti fino a qui, comunque, la situazione infortunati ha finito per dare ancora una volta ragione al tecnico Conte che aveva evidenziato alcune lacune in rosa sottolineate pure dall'Ad Beppe Marotta, che ha promesso rinforzi nella sessione di gennaio. Una grossa mano per il mercato in entrata arriverà da Gabigol: nonostante la stagione strepitosa al Flamengo, non c'è spazio nell'Inter che ora chiede 35-40 milioni di euro. Cifra importante, che se incassata permetterebbe di investire subito sui rinforzi richiesti dal mister per dare l'assalto al trono della Juventus. La priorità è il centrocampo dove al momento hanno perso quota le piste più esperte come Vidal e Rakitic in favore di talenti più futuribili. In questo senso il nome più caldo è quello di Dejan Kulusevski, esploso a Parma ma di proprietà dell'Atalanta: anche la Juventus si è mossa concretamente con il Ds Fabio Paratici, ma i bergamaschi chiede almeno 30 milioni di euro per sedersi a trattare. Non è semplice, anche se l'Inter vanta ottimi rapporti (anche extra-calcio) con l'Atalanta. Altra pista concreta porta a Udine, dove oltre a DePaul (tra le ipotesi in pole) sarebbe spuntato anche Seko Fofana. Il veterano Nemanja Matic rimane una pista alternativa, mentre secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato proposto anche Julian Draxler dal Psg, ma è difficile. In attacco la caccia al nuovo attaccante sembra aver ristretto il mirino su Olivier Giroud, la cui richiesta di un contratto di due anni e mezzo però frena l'assalto: l'Inter non lo vuole legarsi troppo a lungo col francese che ha già 33 anni e per dare l'affondo sul vice-Lukaku servirebbe prima una cessione nel pacchetto offensivo. Occhio invece alla situazione esterni: Lazaro cresce, ma non è detto che non si interverrà se si presenterà l'occasione giusta. Come Alessandro Florenzi, ai margini nella Roma, o Matteo Darmian, sempre monitorato.

