NAPOLI DE LAURENTIIS ALLAN / Confermata l'anticipazione di Calciomercato.it sulla decisione di Aurelio De Laurentiis di multare la rosa del Napoli dopo lo storico ammutinamento avvenuto nel post gara della partita di Champions League contro il Salisburgo.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', non c'è stato nessun ripensamento e oggi verranno inviate le raccomandate per l'attivazione del Collegio arbitrale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Napoli, inizia lo scontro: lo scenario

Il Napoli avvierà i procedimenti con la richiesta di risarcimento che arriverà fino al 25 per cento dello stipendio mensile lordo, mentre per il solo Allan la richiesta sarà del 50 per cento (200 mila euro circa) con il mediano brasiliano che pagherà più di ogni altro per le offese rivolte a Edo De Laurentiis, il vice presidente, nell’immediato dopo partita col Salisburgo. La somma totale che verrà sottratta dalle buste paga dei giocatori si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro.

Napoli, rottura totale: le due fasi

Prima ci sarà l'istanza all'arbitrato con tanto di richiesta di multa per violazione dell’accordo collettivo, successivamente si passerà ad un’azione legale che verrà avviata per giusta causa per tutto quanto riguarda la questione dei diritti d’immagine. Rifiutata così dai De Laurentiis qualsiaisi possibilità di confronto o dialogo. I giocatori, non pentiti del loro gesto, stanno cerando di capire se esistono eventuali margini per opporsi ai provvedimenti del proprio club. La classifica parla chiaro, alcuni big lasceranno Napoli nelle prossime finestre di mercato. L’addio di Mertens e Callejon è una certezza, mentre Allan e Insigne verranno messi sul mercato.

