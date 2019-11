CALCIOMERCATO INTER DE PAUL FOFANA MATIC DRAXLER / In vista della finestra invernale di calciomercato, l'Inter interverrà per cercare di rafforzare la rosa a disposizione di Conte, come confermato dallo stesso Marotta prima del fischio d'inizio della sfida contro il Torino. Molto dipenderà da quanto la dirigenza nerazzurra riuscirà a ricavare dalla cessione di Gabigol dopo l'exploit nella finale di Copa Libertadores vinta dal suo Flamengo.

Calciomercato Inter, De Paul in pole per il centrocampo

Cercato già nelle passate finestre di mercato quando a sedere sulla panchina nerazzurra era Spalletti, Rodrigo De Paul è tornato ad essere un obiettivo concreto del mercato dell'Inter anche con Conte. L’Udinese non vorrebbe privarsi di lui ma secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a gennaio potrebbero bastare 25 milioni di euro per portarlo via, i soldi che l’Inter conta di incassare dalla cessione di Gabigol.

Calciomercato Inter, non solo de Paul: spunta Fofana, Draxler il sogno

Secondo la rosea la dirigenza nerazzurra segue un altro giocatore che milita nell'Udinese: il nome nuovo è quello di Seko Fofana, centrocampista tutto muscoli che potrebbe fare comodo al sistema di Conte. Matic resta un nome alternativo: in scadenza a giugno e desideroso di una nuova avventura. All’Inter è stato offerto Draxler, pochi anni fa al centro di un’asta internazionale e oggi uno dei tanti al Psg. Ipotesi affascinante ma che al momento sembra poco praticabile.

