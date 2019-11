CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / "Non sono affatto preoccupato. Smalling è un grande giocatore, so che sta bene qui a Roma. E che ha voglia di restare". Al termine della partita vinta per 3-0 dalla sua Roma contro il Brescia, Fonseca ha parlato così del difensore inglese classe 1989 che si sta mettendo in mostra nel palcoscenico della Serie A con importanti prestazioni dopo il suo addio in prestito dal Manchester United. Anche ieri Smalling è risultato decisivo, sbloccando con un colpo di testa la gara dell'Olimpico. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, gli agenti di Smalling oggi in città

Dopo l'indiscrezione di ieri, 'La Gazzetta dello Sport' conferma il blitz degli agenti di Smalling a Roma. Oggi saranno all’Eur, nella nuova sede del club, per iniziare a capire quali sono gli eventuali margini per trattenerlo nella Capitale. C'è distanza economica tra le parti. Smalling è in prestito oneroso, il Manchester United vuole per il suo riscatto 20 milioni mentre la Roma non vuole andare oltre i 15. La volontà di tenerlo però è forte, perché oltre che nella fase difensiva il difensore inglese si sta dimostrando molto importante anche nelle proiezioni offensive. Il giocatore in una recente intervista ha dichiarato di essere concentrato solo sul campo, non vuole distrazioni di mercato ma la Roma vuole blindarlo.

