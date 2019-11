CALCIOMERCATO JUVENTUS ATLETICO MADRID CRISTIANO RONALDO / Ora tocca a Cristiano Ronaldo. Reduce dalle polemiche dopo Juventus-Milan ed escluso dalla gara di sabato contro l'Atalanta, il campione portoghese domani dovrebbe tornare tra i titolari di Sarri nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, valido per la quinta giornata del Gruppo D. Allo 'Stadium', di fronte al suo avversario preferito, quindi, Ronaldo avrà l'occasione di 'riprendersi' la Juventus tornando ad essere decisivo come accadde lo scorso marzo, quando una sua fantastica tripletta stese la squadra di Simeone portando i bianconeri ai quarti di finale. Così, segnali sul suo futuro potrebbero arrivare già domani sera: clicca qui per restare aggiornato.

Juventus-Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo in campo: le ultime

Alle prese con problemi al ginocchio ormai da settimane, Cristiano Ronaldo sta lavorando con attenzione per farsi trovare pronto domani sera, quando tornerà la competizione da lui più amata. Contro la sua vittima preferita (sono già 25 le marcature in carriera ai 'Colchoneros'), salvo sorprese dovrebbe giocare da titolare, come fatto intuire anche da Sarri, che ha motivato la sua recente esclusione chiamando in causa proprio l'impegno europeo.

Con una grande prestazione, Ronaldo potrà quindi spegnere polemiche, critiche e voci di calciomercato

Juventus, cercarsi il miglior Ronaldo: i numeri stagionali

La stagione del fuoriclasse 34enne non è tra le più brillanti della sua prestigiosa carriera. Se in Nazionale è spesso decisivo con gol e giocate decisive, in bianconero finora ha raccolto solo due assist e sei marcature in 14 presenze totali. Troppo poco per un talento chiamato a spingere il club ai vertici del calcio mondiale. La sola rete messa a segno in Champions League stride infatti con il suo clamoroso score passato nella competizione, fattore che sta continuando ad alimentare indiscrezioni sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, quante voci su Cristiano Ronaldo: le ultime

L'andamento a rilento, le critiche e le ultime polemiche, come già spiegato, non stanno facilitando il lavoro di Ronaldo alla Juventus. Da tempo, quindi, sono aumentate le voci che lo vorrebbero altrove già al termine di questa stagione, quando potrebbe aprirsi un ventaglio di scelte molto ampio tra Europa e altri tornei stranieri. La gara di domani, quindi, potrebbe dare ulteriosi segnali sui prossimi mesi: una nuova prestazione opaca alimenterebbe altre voci; una prova 'alla Ronaldo' spazzerebbe via ogni malumore.

