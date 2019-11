DEL PIERO JOAO FELIX ATLETICO / Alessandro Del Piero, sulle colonne del quotidiano spagnolo 'AS', ha analizzato il momento del prossimo rivale della Juventus in Champions League, l'Atletico Madrid.

La Juventus è già qualificata, si attende un atteggiamento diverso rispetto all'Atletico?

"Non credo, la Juve vuole blindare il primo posto nel girone. Credo che l’Atletico troverà una squadra molto determinata".

Come si spiega le difficoltà che stanno vivendo i colchoneros?

"Non credo che si possa giudicare la stagione di una squadra che ha cambiato tanto in estate come l’Atletico da una porzione di stagione ancora troppo breve, e che comunque vede la squadra ancora in corsa per tutti gli obiettivi, Champions e Liga. C’è tempo".

Del Piero: "L'Atletico Madrid è un esempio per tutto il mondo"

Tre anni fa, Sacchi definì l'Atletico come "un peschereccio che affronta portaerei". Oggi è all'altezza dei grandi d'Europa?

"Sì, e sotto tutti i punti di vista. Questo è uno straordinario merito della società, di Simeone e della squadra. È stato fatto un lavoro straordinario nel corso degli anni, un percorso che merita di essere preso da esempio in tutto il mondo. Molti club dovrebbero avere la sua stessa ambizione".

È d’accordo con chi afferma che, vista l’enorme qualità a sua disposizione, Simeone potrebbe optare per un gioco più offensivo?

"Le squadre di Simeone abbiano un’anima e delle caratteristiche che è difficile forzare.

Dipende dai periodi della stagione e dallo stato di forma, ma sbaglia chi definisce l’Atletico una squadra che pensa solo a difendersi".

Morata sta trovando continuità, qual è il suo miglior pregio?

"La tecnica in velocità, elemento molto importante nel calcio di oggi".

Casillas ha dichiarato che Oblak è attualmente il miglior portiere al mondo: concorda con Iker?

"È certamente un grandissimo portiere, merita di giocarsela per il primo posto".

Joao Felix è un futuro Pallone d'Oro?

"È già uno dei più grandi, non deve attendere e non ha tempo da perdere. Ha già tutto. Il consiglio da dare è onorare sempre il suo straordinario talento facendolo fruttare dando il massimo in allenamento, preparandosi sempre in modo maniacale: così sarà irresistibile. Ripeto, ha tutto per essere un numero uno fin da subito".

A proposito, quest’anno chi merita il premio?

"Alessandro Del Piero, alla carriera (ride, ndr)".

Del Piero: "Italia? Mancini sta cambiando faccia alla Nazionale"

Il Real Madrid ha vissuto una grande crisi. Zidane ha fatto bene a tornare?

"Zizou non fa scelte avventate. Ha ritenuto ci fossero le condizioni per tornare su situazioni differenti a quelle che lo avevano spinto ad andarsene. Profonda crisi? Può darsi. Ma anche in questo caso, arriverà alla fase decisiva della stagione in corsa per vincere tutto".

A Barcellona, Valverde è molto criticato.

"Credo che le critiche derivino dalle due eliminazioni consecutive, in rimonta, dalla Champions League. Fin quando non si chiuderà quel capitolo, è evidente che qualche ferita resti. Ma la squadra resta straordinaria. E poi c’è Messi!".

Un'ultima domanda in vista dell'Europeo: la Spagna deve tornare a temere l'Italia?

"Mancini sta facendo un lavoro straordinario. Per vincere l’Europeo non basta qualificarsi nel migliore dei modi, ma certamente aiuta a costruire una squadra, una mentalità, un gruppo. E Roberto sta davvero cambiando volto alla nostra Nazionale".

