JUVENTUS DEL PIERO BUFFON DE LIGT / Nel corso della sua intervista al quotidiano spagnolo 'AS',Alessandro Del Piero ha analizzato il momento di vari bianconeri, sbilanciandosi sulle scelte di Sarri in vista del big match con l'Atletico Madrid:

Dybala e Higuain sono tornati ad essere protagonisti. Chi schiererebbe contro l'Atletico?

"Sarri li sta alternando e questo sta dando ottimi risultati. Se Cristiano starà bene, credo che giocherà Higuain al suo fianco, e Dybala dentro nella ripresa".

L'adattamento di De Ligt non è stato semplice.

"Chiellini è fondamentale e la sua assenza conta, ma io sono molto positivo sull’inizio di stagione di De Ligt: ha sbagliato, vero, ma le potenzialità sono enormi e anche il rendimento nel complesso è stato buono, e soprattutto in crescita partita dopo partita".

LEGGI ANCHE --> Calciomercato Juventus, sogno Mbappé: l'ostacolo è... Hazard!

Juventus, Del Piero: "Bonucci? Difficile trovare difensori così"

Bonucci ha appena rinnovato.

"La Juve ha fatto bene a riprenderlo, e ora anche a rinnovargli il contratto, non è facile trovare difensori così in Europa, capace anche di dare un supporto straordinario alla fase di costruzione da dietro, sempre più importante".

Come vede Buffon nel suo nuovo ruolo?

"Sinceramente non me l’aspettavo. Io credo, anche per esperienza, che dopo una certa età sia giusto andare dietro ai propri sogni e al proprio istinto, trovando quello che ti fa stare bene, il miglior modo per essere ancora competitivi. Le sue esigenze e quelle del club si sono nuovamente incontrate, mi sembra la soluzione migliore per entrambi".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, tesoro Gabigol: la strategia di Marotta

Juventus, Douglas Costa non dribbla gli infortuni: occhio alla Premier

Juventus, Sarri in emergenza per l'Atletico: novità Ronaldo