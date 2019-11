CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Copa Libertadores e Brasilerao, due titoli in due giorni. Il Flamengo scrive un'importante pagina della sua storia nel segno di Gabigol. L'attaccante brasiliano classe 1996 dell'Inter è stato il protagonista assoluto della finale di Copa Libertadores vinta sabato contro il River Plate realizzando tra l'89 e il 92' una doppietta incredibile che ora potrebbe avere importanti risvolti in ottica mercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Gabigol ora è un tesoro

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la volontà dell'Inter resta quella di vendere a titolo definitivo il brasiliano per racimolare un importante tesoretto da investire sul mercato.

L'incredibile annata conclusa con il trionfo in finale di Libertadores però ha cambiato i piani in casa nerazzurra , con Marotta ora pronto ad alzare il prezzo del classe 1996. Al momento offerte ufficiali sulla scrivania dell'Inter non sono arrivate, né dal Flamengo né da nessuna squadra europea. Dopo l'intervista esclusiva concessa ai microfoni di Calciomercato.it dal numero uno del Flamengo, la certezza è che Gabigol non farà rientro a Milano: il club rossonero continua a trattare consapevole del fatto che ora 20 milioni di euro potrebbero anche non bastare. L'Inter per liberarlo ora chiede almeno 30 milioni di euro, soldi che andrebbero subito reinvisti per regalare rinforzi a

