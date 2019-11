CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI / Dejan Kulusevski, centrocampista classe 2000 del Parma in prestito dall'Atalanta ha dimostrato anche ieri, durante il lunch match della 13a giornata di Serie A giocato tra i gialloblu e il Bologna, di essere già pronto per il salto in una big. Al Dall'Ara ieri sugli spalti era presente Fabio Paratici, la Juventus è pronta a passare al controattacco ma l'Inter di Marotta e Conte è in piena corsa. I presupposti per un altro infuocato derby d'Italia di mercato ci sono tutti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter e Juventus, duello per gennaio: la valutazione di Kulusevski

Nonostante le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dallo stesso giocatore, Inter e Juventus cercheranno di anticipare il colpo già nella finestra invernale di gennaio.

Calciomercato Inter e Juventus, non solo Kulusevski: i nomi contesi

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', anche diversi club della Premier League hanno iniziato a conoscere Kulusevski e per questo si punterà a chiudere l'affare il prima possibile. Il Parma non ha nessuna intenzione però di liberarsi di lui, la famigliaintanto però inizia già a fiutare la grande plusvalenza e i contatti con Inter e Juventus sono ormai continui. Costo della valutazione? 30 milioni di euro. La dirigenza bianconera è pronta a mettere sul piatto alcuni giovani come contropartite, quella nerazzurra cercherà di fare leva sugli ottimi rapporti con la dirigenza bergamasca.

L'Inter vuole sfidare la Juventus su più fronti: la battaglia è aperta, sono diversi i nomi sul taccuino sia di Marotta che di Paratici. Oltre a Kulusevski, si continuano a seguire Federico Chiesa e Sandro Tonali, giovani e futuribili. Difficile possano muoversi a gennaio, ma la partita a scacchi è già in corso.

