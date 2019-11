CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI IBRAHIMOVIC / E' sempre Ibrahimovic l'uomo dei desideri del Milan: lo svedese continua ad essere l'obiettivo primario della squadra rossonera per gennaio. Il pareggio contro il Napoli non ha cambiato umore e classifica per il Milan che continua ad essere più vicino alla zona pericolo che a quella Europa: tra i punti deboli per la banda di Pioli la mancanza di esperienza e personalità, due caratteristiche che Ibrahimovic porterebbe ovviamente con sé.

Calciomercato Milan, Galliani dice sì ad Ibrahimovic

Tra chi si schiera a favore del ritorno di Ibrahimovic al Milan anche Adriano Galliani, l'ex amministratore delegato che lo ha portato in rossonero nel 2010. Intervenuto a 'Tiki Taka', l'attuale dirigente del Monza ha affermato: "Il ritorno di Ibra in rossonero sarebbe bello". Sentimento condiviso da molto tifosi milanisti che attendono novità sulla trattativa: la settimana scorsa c'è stato un incontro tra Raiola e la dirigenza del Milan durante il quale è stata presentata l'offerta rossonera al calciatore. Atteso ora un nuovo incontro che potrebbe rappresentare la svolta per l'affare.

