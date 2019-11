ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Segnano Pellè in Cina e il solito Lanzafame in Ungheria, che consente all'Honved allenato da Sannino di centrare la quinta vittoria consecutiva e di risalire ancora la classifica dopo una partenza ad handicap. A loro si unisce Fabio Cannavaro, che in Cina si prende una bella rivincita col suo Guangzhou nello scontro diretto per il titolo con lo Shanghai SIPG, dopo la sospensione di fine ottobre dalla guida del club. In Inghilterra invece sorride solo Ogbonna, al rientro da titolare con gol contro il Tottenham di Mourinho.

ITALIANS, DA CANNAVARO A PELLE': LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

ADAM MASINA (Watford) 5 - Sostituisce Dawson infortunato al minuto 46 quando ancora il match interno col Burnley è fermo sul risultato di 0-0. Nella ripresa però sono solo batoste e la gara finisce 0-3. Giornata negativa per l'intero reparto difensivo. Compreso lui.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6,5 - Il West Ham soffre - e perde 3-2 - in casa contro il Tottenham del neo tecnico Mourinho. Lui torna dal 1' in campo ma non ha nessuna responsabilità diretta sulle reti incassate e nell'ultima azione della gara segna addirittura il secondo gol dei suoi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

JORGINHO (Chelsea) 5 - Un inizio promettente, poi però il baricentro del City si alza e il suo gioco non trova più spazi. I movimenti dei compagni sono sempre più rari e il cervello dei Blues va in palla.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 5 - Comincia benino, ma poi diventa timido e l'arrembaggio del City, sotto di un gol e alla ricerca forsennata del pari, lo costringe a rimanere sempre basso. E a soffrire.

NON HANNO GIOCATO: Moise Kean (Everton), Patrick Cutrone (Wolverhampton).

LIGUE 1

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco), Marco Verratti (Psg).

BUNDESLIGA

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Friburgo).

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Shanghai Shenhua) 5,5 - Entra in campo al 70' per contribuire al tentativo di rimontare un 2-1 interno con la nuova vicecapolista del torneo, il Beijing Guoan. Tuttavia il parziale rimane invariato fino alla fine e arriva la sconfitta.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7 - Il ritorno al gol, segnato al minuto 34, è importante per avviare il suo Shandong alla vittoria interna col risultato di 2-0. Il terzo posto in classifica rimane lontano, così come la vetta di quella marcatori.

Ma la sua stagione è molto buona: sono 16 i gol messi a segno in campionato.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 7,5 - Dopo il pareggio per cui la società decise di sospenderlo, si prende la grande rivincita piegando con un secco 2-0 lo Shanghai SIPG nello scontro diretto per il titolo. La vittoria è stata netta, evidente. Con una moledi gioco e occasioni prodotte nettamente dalla sua parte. Al di là dei gol, che contano semprepiù di ogni eventuale recriminazione. Adesso è a +2 dalla nuova vicecapolista Beijing Guoan.

ROBERTO DONADONI (Shenzen) 5 - Perde nettamente in casa del Tianjin Teda 3-0, rimanendo ancorato al penultimo e pericolosissimo posto in classifica. I punti che lo distanziano dalla zona slavezza sono soltanto due, ma sarà fondamentale non perdere più altro terreno a due giornate dalla fine.

NON HANNO GIOCATO: Eder (Jiangsu Suning).

RESTO DEL MONDO

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 5,5 - Finisce con una sconfitta di misura la partita esterna col Central Coast Mariners, nonostante le buone occasioni da gol create. Una battuta d'arresto che comunque mantiene la sua squadra ai piani alti della classifica.

DANIELE DE ROSSI (Boca Juniors) 6 - Rientra fra i disponibili dopo le noie muscolari che lo hanno tenuto fuori quasi due mesi ed entra in campo al 65' sostituendo Mac Allister, in una partita già ampiamente indirizzata grazie ai due gol messi a segno dai compagni. Che basteranno per piegare le resistenze dell'Union Santa Fe sino al 90'. Naturalmente ha bisogno di minutaggio, ma il rientro è già un passo verso il definitivo recupero.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7 - Segna ancora, stavolta dal dischetto la rete che pareggia i conti nella rimonta interna sul Paks. Se l'Honved ha centrato il suo quinto successo di fila, gran parte del merito è anche del suo bomber. E la classifica marcatori lo rivede ancora in vetta a quota 7 gol.

DANIELE VERDE (AEK) 5,5 - Gioca da titolare nel terzetto offensivo alle spalle di Oliveira nell'1-1 interno con l'Aris, ma rimane inefficace la mole di gioco prodotta. Olympiakos e Paok rimangono lontane.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5,5 - Solo un cartellino giallo nello 0-0 in casa del Panetolikos. Poche le occasioni da gol e la posizione in classifica rimane stagna.

NON HANNO GIOCATO: Sebastian Giovinco (Al-Hilal).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7,5 - Cinque vittorie di fila gli consentono di rientrare pienamente in lotta per le posizioni di classifica che contano. Batte 2-1 il Paks e si porta a soli quattro punti dal MOL Fehervar. E pensare che ad inizio campionato navigava nelle acque più torbide del torneo alla ricerca della strada giusta. Inarrestabile.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) - L'Esteghlal giocherà alle ore 12:00 col Nassaji Mazandaran.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

JORGINHO (Chelsea) 5

ADAM MASINA (Watford) 5

ROBERTO DONADONI (Shenzen) 5

TOP

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7,5

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 7,5