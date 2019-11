CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Tesoro Gabigol: l'attaccante brasiliano protagonista in coppa Libertadores con la maglia del Flamengo. E' la sua doppietta ad aver decretato il trionfo dei rossoneri contro il River Plate, regalando il trofeo alla sua squadra. Una prestazione che ha fatto ulteriormente impennare verso l'alto la sua valutazione: l'Inter ora attende che si scateni un'asta con qualche interessamento dalla Premier League che inizia a trapelare. Trentacinque-quaranta milioni di euro al cifra che Marotta vorrebbe strappare per la cessione definitiva di Gabigol con la volontà di attendere anche un po' prima di prendere la decisione finale.

Calciomercato Inter, Gabigol alla corte di Conte?

Un'attesa che potrebbe anche significare che il calciatore a gennaio si unirà alla squadra nerazzurra: terminato il prestito al Flamengo, infatti, senza una nuova cessione, Gabigol dovrà tornare in Italia e mettersi a disposizione di Conte. Così, riferisce 'Repubblica', non è detto che almeno per qualche giorno il brasiliano si alleni agli ordini del tecnico nerazzurro, in attesa che arrivi l'offerta giusta. Un'ipotesi che non sarebbe però propedeutica ad un cambio di programma con la permanenza all'Inter di Gabigol: per lui l'avventura in nerazzurra sembra davvero finita e non si intravedono clamorosi colpi di scena all'orizzonte.

