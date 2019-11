FIORENTINA MONTELLA / Due sconfitte consecutive, un punto nelle ultime tre partite, cinque nelle ultime sei: periodo difficile per la Fiorentina che dopo i cinque gol subiti a Cagliari, è stata sconfitta dal Verona. Fischi e contestazione per Montella e la squadra con il tecnico che vede la sua posizione tornare a traballare dopo gli scricchiolii di inizio stagione messi a tacere da una serie di risultati positivi. Pradè ha confermato la fiducia all'allenatore nel post gara: "Non deve essere una difesa a spada tratta, sempre - le sue parole in merito al rischio esonero per Montella - . Ma ci sono le considerazioni da fare: squadra completamente nuova, chiusa il 2 settembre, con la pausa Nazionali a seguire.

Abbiamo iniziato a lavorare insieme dal 10 settembre".

Calciomercato Fiorentina, Lecce prova d'appello per Montella

Difficile pensare ad un ribaltone immediato in panchina ma certo la dirigenza si aspetta una svolta e il ritorno alla vittoria che manca dal 30 ottobre: sabato i viola sono chiamati al riscatto contro il Lecce che avrà un giorno in meno di riposo, visto che la sfida con il Cagliari è stata rinviata a domani pomeriggio. Un piccolo vantaggio da sfruttare per evitare che la crisi diventi conclamata e la posizione di Montella sempre più in bilico: per un'eventuale sostituzioni le piste più battute sono quelle di Gattuso e Spalletti anche se per quest'ultimo c'è l'ostacolo ingaggio.

