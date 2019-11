CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPÉ HAZARD / La Juventus continua la sua marcia verso l'ennesimo scudetto. Dopo 13 giornate i bianconeri sono ancora in testa, anche se tallonati dall'Inter, che non molla. Nonostante gli infortuni e la questione Ronaldo, la squadra di Sarri è capolista e già qualificata agli ottavi di Champions League. Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici stanno già studiando le prossime mosse di calciomercato, coltivando diversi sogni.

Tra le suggestioni per fare il definitivo salto di qualità e aprire un ciclo in Europa c'è senza dubbio Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese è già nell'olimpo dei giocatori più forti degli ultimi anni e le prospettive sono ancora più allettanti. Il classe '98 del PSG è già il grande desiderio di tutti i top club e la Juventus non fa eccezione, anche se - ovviamente - non è l'unica.

Calciomercato Juventus, per Mbappé pericolo Hazard: "Ci proverò..."

Neanche a dirlo, il Real Madrid è in prima fila per Kylian Mbappé e la Juventus dovrà mettere tutte le sue forze in questo affare. Tutti vogliono giocare accanto al francese, già decisivo in un Mondiale, che ha davanti a sé un futuro incredibilmente luminoso. Anche Eden Hazard sogna di dividere lo spogliatoio con il classe '98 più forte del pianeta. "In pochi anni sarà sicuramente il giocatore migliore del mondo e sono in pochi a poter vantare questo titolo. Ma se continuerà così, Mbappé diventerà addirittura uno dei giocatori migliori nella storia - ha detto il fenomeno belga a 'Le Parisien' -. Se io domani potessi portarlo al Real Madrid ci proverei, ma non sono solo io che decido e non credo che nessuno mi chiederà un'opinione". Per Mbappé la concorrenza è agguerritissima, ma la Juventus è ormai entrata a far parte dei 5 club migliori del mondo, in grado di mettere a segno colpi inimmaginabili. Ma ci sarà un avversario in più come Hazard.

