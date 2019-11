PANCHINA UDINESE GOTTI / Una situazione temporanea: Luca Gotti ribadisce quanto va dichiarando dal momento in cui è stato chiamato a sostituire Tudor sulla panchina dell'Udinese. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria (2-1 con friulani in vantaggio) l'allenatore bianconero ha parlato anche della sua posizione e del futuro che tornerà ad essere più 'dietro le quinte': "Si sono allungati i tempi per la ricerca di un nuovo tecnico: resto soltanto un collaboratore che ha dato disponibilità a gestire una fase di passaggio.

No, non resterò fino a giugno".

Udinese, continua la caccia all'allenatore: i nomi

Che quella di Gotti sia una parentesi temporanea, in attesa di nuove decisioni da parte della società lo ha spiegato nei giorni scorsi anche Pierpaolo Marino: "Gotti ci ha dato la disponibilità a darci una mano fin quando non decidiamo il da farsi. Nessuno ha mai parlato di ipotesi fino a giugno. Gli abbiamo chiesto di darci una mano finché ce ne sarà bisogno e lui questo ci ha assicurato: resterà in panchina mentre facciamo le nostre valutazioni".

Ma quando ci sarà il nuovo tecnico? Possibile che Gotti sia alla guida dell'Udinese anche contro la Lazio, la settimana prossima, poi potrebbe arrivare il cambio della guardia. Tra i nomi vagliati dalla dirigenza friulani anche quelli di Walter Zenga e Davide Ballardini.

