Serie A, Lecce-Cagliari rinviata: cosa succede al Fantacalcio

LECCE CAGLIARI RINVIATA FANTACALCIO COSA SUCCEDE / La 13esima giornata di Serie A potrebbe chiudersi in anticipo. Lecce-Cagliari, posticipo domenicale delle 20.45, è stata infatti ufficialmente rinviato a causa del maltempo che si è abbattuto sul 'Via del Mare'. Dopo un lungo tira e molla, fatto di colloqui e sopralluoghi, l'arbitro Mariani ha deciso per il rinvio. Una scelta che trova sostanzialmente d'accordo le due società, soprattutto quella sarda.

Meno contenti sono sicuramente tutti i fantallenatori che aspettavano la chiusura del turno per scoprire il risultato del proprio match. Tutto dipenderà dalla data del recupero del match: tra le possibilità c'è anche quella che si giochi domani (alle 18), ma le previsioni meteo non miglioreranno affatto rispetto a stasera. Se dovesse giocarsi domani, per il Fantacalcio non ci saranno sostanziali cambiamenti e sarà come se fosse un classico Monday Night.

Nel caso, molto probabile, chesia rinviata a distanza di diverse settimane si apriranno diversi scenari.

Lecce-Cagliari, gli scenari per il Fantacalcio dopo il rinvio

Da una parte il 6 'politico' a tutti i calciatori delle rose di Lecce e Cagliari che consentirebbe il calcolo immediato dei risultati di giornata. Dall'altro, invece, la sospensione del turno in attesa del recupero del match. La stessa cosa è già successa in questo campionato con Brescia-Sassuolo, rinviata però per il lutto che ha colpito i neroverdi per la morte del patron Squinzi, che si giocherà il 18 dicembre prossimo. Non c'è un'uniformità di regola in questo caso, ma ogni lega deciderà discrezionalmente e individualmente se ricorrere al '6 politico' o sospendere la giornata.

