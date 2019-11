LECCE CAGLIARI RECUPERO / Si gioca domani alle 15: dopo un'attesa di quasi mezzora, l'arbitro Mariani ha deciso di non far iniziare Lecce-Cagliari, posticipo domenicale della 13a giornata di Serie A. Impossibile giocare su un campo reso impraticabile dalla forte pioggia che sta scendendo a Lecce da diverse ore: nei tre diversi sopralluoghi fatti dal direttore di gara con i capitani delle due squadre, il pallone non rimbalzava rendendo evidente l'impossibilità di dare il fischio d'inizio all'incontro.

Lecce-Cagliari, recupero lunedì: cosa dice il regolamento

La gara sarà ora recuperata già domani, lunedì 25 novembre, alle ore 15: è il regolamento della Lega Serie A a indicare il giorno successivo a quello del rinvio come primo utile per far disputare la partita.

Ecco l'articolo 32 che verte proprio sulle gare rinviate:

Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:

a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dallʹarbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed allʹora stabilita per lʹeffettuazione della gara;

b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;

c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi il Presidente della Lega Serie A provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento;

d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano lʹirrogazione delle sanzioni di cui allʹart. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

