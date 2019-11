PAGELLE E TABELLINO DI LECCE-CAGLIARI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

PAGELLE PRIMO TEMPO LECCE CAGLIARI / Si conclude coi rossoblù in vantaggio la prima frazione al Via del Mare, grazie al rigore realizzato da Joao Pedro e causato dal tocco di mano di La Mantia in area su cross di Cacciatore. Il direttore di gara in un primo momento non se ne accorge, ma con l'ausilio del Var decreta la massima punizione. Molti errori tecnici in questo primo tempo, soprattutto da parte del Lecce che comunque impegna seriamente Olsen con un tiro di La Mantia deviato. Spento Simeone, bene Rispoli in copertura.

LECCE

Gabriel 6 -

Rispoli 6,5 -

Lucioni 6 -

Rossettini 6 -

Calderoni 6 -

Petriccione 6 -

Tachtsidis 5,5 -

Tabanelli 5,5 -

Shakhov 5,5 -

Lapadula 6 -

La Mantia 5,5 -

All. Liverani 6 -

CAGLIARI

Olsen 6,5 -

Cacciatore 6,5 -

Pisacane 6 -

Klavan 6 -

Lykogiannis 5,5 -

Nandez 6 -

Cigarini 6 -

Rog 6 -

Nainggolan 6 -

Simeone 5,5 -

Joao Pedro 6,5 -

All.

Maran 6 -

Arbitro: Mariani 6 -

TABELLINO

Lecce-Cagliari 0-1

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Lapadula, La Mantia. A disposizione: Vera, Gallo, Benzar, Dell'Orco, Riccardi, Meccariello, Imbula, Farias, Lo Faso, Dubickas, Vigorito, Bleve. All.: Liverani.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. A disposizione: Pinna, Mattiello, Walukiewicz, Castro, Oliva, Deiola, Faragò, Ionita, Cerri, Aresti, Rafael. All.: Maran.

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia)

VAR: Federico La Penna (Sez. di Roma1)

Ammoniti: 21' Lykogiannis (C), 50' Rog (C)

Espulsi:

Marcatori: 30' Joao Pedro (C) (rig.)