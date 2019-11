Sampdoria-Udinese, infortunio per Quagliarella: le ultime

SAMPDORIA UDINESE QUAGLIARELLA INFORTUNIO/ Un rigore guadagnato che è costato tanto a Fabio Quagliarella, centravanti della Sampdoria e capocannoniere in carica della Serie A. Il bomber ex Napoli, dopo il contatto con Troost Ekong che ha portato al penalty, non è stato in grado di battere la massima punizione per un problema alla parte esterna della gamba destra.

L'infortunio ha poi costretto Quagliarella anche a lasciare il campo prima del termine del match. Le sue condizioni saranno poi da valutare nei prossimi giorni con nuovi esami.