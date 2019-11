Serie A, Lecce-Cagliari: nubifragio e blackout. UFFICIALE: match rinviato

SERIE A LECCE CAGLIARI RINVIO METEO BLACKOUT / Lecce-Cagliari rinviata. Le condizioni meteo al 'Via del Mare' sono precarie da diverse ore, il nubifragio che si sta abbattendo sulla Puglia in questi minuti ha reso il terreno pesantissimo (il pallone praticamente non rimbalza). Non solo, nel prepartita lo stadio è rimasto al buio per qualche minuto a causa di un blackout e dunque la situazione era da subito a grosso rischio.

Nel posticipo della 13esima giornata di Serie A, le squadre hanno effettuato il riscaldamento al coperto in palestra, prima di scendere sul terreno di gioco per proseguire. Chiusi anche diversi ingressi e alcuni varchi prefiltraggio, con i tifosi che stanno entrando allo stadio indirizzati dal personale steward verso altri ingressi. Il direttore di gara Mariani ha effettuato diversi sopralluoghi per decidere se far giocare o meno il match.

Serie A, rinvio Lecce-Cagliari: non si gioca!

Nell'immediato prepartita di Lecce-Cagliari sono stati effettuati alcuni sopralluoghi con l'arbitro e i due capitani, Lucioni e Nainggolan: alla fine Mariani ha deciso che il match si può giocare.

Il ds delavrebbe preferito da subito un rinvio: "Se vogliamo vedere un po' di calcio..." Più neutro il presidente del lecce: "Le previsioni non miglioreranno, il posticipo a domani è una possibilità. Stasera verrebbero penalizzati i nostri 20mila abbonati, perché lo stadio è vuoto. Vediamo". In diretta su 'Sky Sport', però, il direttore di garasi è lasciato sfuggire 'dobbiamo fare ancora delle prove' mentre Lucioni ha fatto intendere che si va verso il sì.

In un primo tempo - dunque - sembrava doversi giocare, poi il nuovo dietrofronf e il nuovo sopralluogo con i colloqui tra la squadra arbitrale e le due società mentre gli inservienti sono al lavoro per drenare il campo in qualche modo. Un lungo tira e molla, con tantissime prove e alla fine la decisione. "La palla non rimbalza in tante zone del campo, per me non si gioca", le parole del direttore di gara Mariani. Dopo tanti cambiamenti, dunque, Lecce-Cagliari è stata ufficialmente rinviata e ora scatta la ricerca della data del recupero.

