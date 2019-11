SAMPDORIA UDINESE RAMIREZ GABBIADINI / Vittoria in rimonta per la Sampdoria di Ranieri. I blucerchiati hanno battuto 2-1 l'Udinese grazie alle reti di Manolo Gabbiadini e Gaston Ramirez, in un match valevole per la 13esima giornata di Serie A. Un successo prezioso, che porta la squadra ligure fuori dalla zona retrocessione. A Marassi era stato Nestorovski a portare in vantaggio i bianconeri: l'ex Palermo, che si era visto annullare una rete qualche minuto prima, ha battuto Audero con un preciso sinistro da fuori area.

Prima della chiusura del primo tempo arriva il pareggio firmato da Manolo Gabbiadini. L'attaccante ha fatto esplodere il Marassi con una punizione magistrale. Nella ripresa, al 51', la svolta della partita con l'espulsione, per doppia ammonizione, di Jajalo. Al 74' il gol vittoria dal dischetto di Gaston Ramirez.

Protagonista nell'occasione la VAR, che ha assegnato il rigore alla Samp per un fallo di Ekong su Quagliarella , non visto dall'arbitro. Sfortunato l'attaccante italiano, che non ha potuto festeggiare con un gol l'imminente rinnovo.

Il fallo subito lo ha infatti costretto al cambio, portando dal dischetto l'uruguaino che non ha sbagliato. Tre punti importantissimi dunque per la Sampdoria, che come detto, esce dalla zona retrocessione.

Sampdoria-Udinese 2-1: 29' Nestorovski (U), 50' Gabbiadini (S), 74' Ramirez (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35*; Inter* 34; Lazio* 27, Roma* 25; Cagliari 24; Atalanta* 22; Napoli* 20; Parma* 18; Verona* 18; Fiorentina* 16; Torino*, Udinese e Milan* 14; Sassuolo e Bologna* 13; Sampdoria* 12; Lecce 10; Genoa 9; Spal 8, Brescia 7. *Una partita in più; **una partita da recuperare

