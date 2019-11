CALCIOMERCATO MILAN REBIC KESSIE BIGLIA / Ante Rebic bocciato. L'attaccante croato non è riuscito a sfruttare l'occasione datagli da Pioli e si allontana sempre più dal Milan. L'avventura in maglia rossonera potrebbe davvero chiudersi già a gennaio: la prestazione di ieri contro il Napoli è stata davvero da dimenticare. Diversi passaggi elementari sbagliati, un errore sotto porta e poca intensità. Segnali chiari che non sono passati inosservati a San Siro, con i tifosi che lo hanno fischiato più volte ma in queste ore la situazione è addirittura peggiorata.

Sui social, infatti, stanno circolando le immagini che immortalano Rebic, Kessie e Biglia negli spogliatoi 'concentrati' sul proprio cellulare prima del calcio d'inizio del match contro il Napoli.

Immagini che ovviamente non hanno fatto piacere ai sostenitori del Diavolo, e immaginiamo nemmeno alla società, viste anche le prestazioni fornite poi in campo dai tre calciatori.

Calciomercato Milan, Kessie, Rebic e Biglia: storia al capolinea

L'avventura al Milan di Rebic, Kessie e Biglia sembra davvero arrivata alla fine. Non solo dunque l'attaccante croato, il centrocampista argentino ha un contratto in scadenza a giugno che di certo non verrà rinnovato ma potrebbe salutare subito in caso di offerte dalla Cina. Per l'ivoriano, invece, nessun dubbio, dovrebbe salutare già a gennaio.

L'ex Atalanta è stato ormai superato, nelle gerarchie, da Krunic che anche ieri ha dimostrato le sue qualità. Kessie servirà a finanziare il prossimo calciomercato: la Premier League dovrebbe essere la sua destinazione - Wolves, Arsenal e Tottenham stanno pensando a lui - ma attenzione al Monaco, che ci ha provato negli ultimi giorni del mercato estivo, e alla possibilità di rimanere in Italia.

