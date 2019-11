ROMA BRESCIA GROSSO BALOTELLI / Altro pesante ko per il Brescia di Grosso sul campo della Roma. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore del club lombardo ha analizzato così il 3-0 in favore della squadra di Fonseca: "Il fatto di cedere così nel secondo tempo non è stato positivo, soprattutto dopo aver disputato un buon primo tempo. Abbiamo commesso un'ingenuità clamorosa sul primo gol e da quel momento è successo quello che non doveva accadere. Dobbiamo riuscire a rimanere dentro e non lasciare le partite. Nel tempo avremo le occasioni per fare i punti per raggiungere l'obiettivo salvezza".

Inevitabile, poi, tornare sulla situazione riguardante

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, panchine bollenti in Serie A: Grosso e Mazzarri tremano

Roma-Brescia, Grosso avverte Balotelli

Il tecnico ha mandato un messaggio piuttosto chiaro all'attaccante: "Continueremo a parlare sempre di Mario, perché a voi fa notizia. Io ci ho parlato appena arrivato qui, ha le caratteristiche per essere protagonista ma solo se ha voglia ed entusiasmo, caratteristiche che ha sempre fatto fatica a dimostrare. Se lui c'è o non c'è lo decido io, ma dopo che l'ha deciso lui. Quando sei in fondo alla classifica come siamo noi servono altre caratteristiche, serve faticare e alla lunga si paga dazio. Se Mario non si mette a disposizione la squadra fa fatica a supportarlo". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Brescia, nuovo flop per Grosso: già in discussione

Pagelle e tabellino di Roma-Brescia: Mancini-Smalling sugli scudi, flop Torregrossa