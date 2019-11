CALCIOMERCATO SMALLING ROMA RISCATTO / ChrisSmalling ancora protagonista. Il difensore, sbarcato nella Capitale in estate tra lo scetticismo generale, sta stupendo tutti con prestazioni di altissimo livello. Con il suo ingresso in campo la Roma ha trovato l'equilibrio difensivo che le mancava; l'ex Manchester United, però, dà un grosso apporto anche in fase offensiva e lo si è visto questo pomeriggio contro il Brescia: all'Olimpico Smalling è stato il grande protagonista del match valevole per la 13esima giornata di Serie A.

E' suo il gol che ha sbloccato la partita con un colpo di testa. Decisivo, poi, anche in occasione delle reti di Mancini e Dzeko.

Un autentico trascinatore a cui lanon ha alcuna intenzione di rinunciare.

Calciomercato Roma, Smalling vuole rimanere: le richieste del Manchester United

Da settimane la Roma è a lavoro per riscattare Smalling, arrivato nella Capitale solo con la formula del prestito secco. Il calciatore ha manifestato la volontà di rimanere in giallorosso nonostante l'interesse di Juventus e Inter. Va trovato l'accordo con il ManchesterUnited, disposto a cederlo definitivamente, che continua a chiedere 18 milioni di euro.

Domani sarà certamente una giornata importante per il riscatto di Smalling: secondo quanto raccolto da 'SkySport', infatti, gli agenti del centrale sbarcheranno nella Capitale per cercare di sbloccare la questione.

