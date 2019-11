TORINO BRESCIA MAZZARRI GROSSO / Panchine bollenti in Serie A dopo l'ultima giornata di campionato. Fabio Grosso è già in discussione al Brescia, viste le pesantissime sconfitte con il Torino all'esordio e contro la Roma oggi al ritorno del campionati dopo la sosta. Niente svolta per il momento per le 'Rondinelle' dopo l'esonero di Corini, con il presidente Cellino che potrebbe valutare clamorosamente per un nuovo ribaltone in panchina. In caso di eventuale benservito a Grosso, il patron bresciano riproverebbe l'offensiva per Diego Lopez o vagliarebbe le opzioni Iachini e Nicola.

Più difficile una richiamata di Corini.

Calciomercato Torino, Mazzarri nuovamente a rischio esonero

Situazione da valutare con attenzione anche in casa Torino, nonostante le rassicurazioni di Cairo su Walter Mazzarri. Il poker rifilato propria al Brescia prima della sosta non ha dato la sferzata decisiva ai granata, che ieri sera nell'anticipo dell''Olimpico' con l'Inter hanno ceduto in malo modo alla compagine di Antonio Conte. Mazzarri per il momento viene confermato dal presidente Cairo nonostante una classifica deficitaria, ma sono tornate con insistenza le voci in merito ad un possibile avvicendamento sulla panchina del 'Toro'. La trasferta di sabato con il Genoa potrebbe essere un crocevia divisivo per Mazzarri: in caso di esonero occhio alle candidature di De Biasi, Guidolin e soprattutto Gattuso.

