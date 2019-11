ROMA BRESCIA FONSECA / La Roma di Fonseca ritrova il successo dopo il ko di Parma. Il tecnico dei giallorossi esulta grazie ad un 3-0 netto inflitto al Brescia: "Il primo tempo non abbiamo giocato con aggressività e intensità, siamo stati molto lenti - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Ha alzato la voce negli spogliatoi? Ogni tanto ci vuole (sorride, ndr.), delle volte ci si arrabbia ma ci vuole anche tanta calma, dipende dalle situazioni. Abbiamo bisogno di migliorare in tutte le fasi della partita, oggi la squadra ha avuto diverse situazioni per fare gol e non solo da calcio da fermo".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo giallorosso CLICCA QUI

Inevitabile parlare di Florenzi, tornato titolare dopo diverse partite. Il terzino italiano è finito al centro di diverse voci di calciomercato per via del suo poco utilizzo e a gennaio potrebbe lasciare la Roma.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, Florenzi via a gennaio. Il giocatore esce allo scoperto: gli scenari.

Mister Fonseca ha così commentato la prestazione del calciatore: "Può migliorare certamente ma ha fatto una buona partita - prosegue - Può giocare sia ala che terzino.

Panchina? Devo essere sincero, non ho bisogno di spiegare nulla a Florenzi, ho parlato della situazione con grande equilibrio".

Roma-Brescia, Fonseca esalta Veretout

La crescita della Roma è davvero sotto gli occhi di tutti. I giallorossi, che non hanno mai faticato a trovare la via del gol, subiscono adesso anche meno:: "Abbiamo trovato questo equilibrio con Mancini - prosegue Fonseca nel post gara - ma è importante anche Diawara così come Veretout che è fondamentale per noi. Azioni da corner? Ci lavoriamo tanto su queste situazioni, visto che abbiamo giocatori importanti".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, Zaniolo: "Ripagherò la fiducia". Poi annuncio sul suo futuro

PELLEGINI-ZANIOLO - "Possano giocare insieme in posizioni diverse. E' stata la prima partita di Pellegrini dopo l'infortunio e ha giocato bene"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO ROMA-BRESCIA: Mancini-Smalling sugli scudi, flop Torregrossa

Calciomercato Roma, sfida United-PSG per Zaniolo: super offerta!

Calciomercato Brescia, nuovo flop per Grosso: già in discussione