PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO LAZIO / Vincono i biancocelesti con il gol di Caicedo al 91', servito da un ottimo Luis Alberto, che raggiunge quota 8 assist in 13 giornate di campionato. E' una Lazio orfana del miglior Milinkovic-Savic, ma che ritrova nel capocannoniere del campionato il solito terminale affidabile per la rete del momentaneo vantaggio. E Immobile può staccare ancora di cinque marcature Lukaku nella classifica marcatori. Caputo la pareggia poco prima dell'intervallo, ma al Sassuolo non basta per strappare un punto fra le mura amiche del 'Mapei Stadium'.

SASSUOLO

Consigli 5,5 - Provvidenziale su Luis Alberto nel primo tempo, ma pasticcia sulla rete di Immobile poco dopo. Niente da fare invece sul gol vittoria di Caicedo.

Toljan 6,5 - Partita iperattiva la sua. Semina scorribande sino all'ultimo sulla fascia, mettendo alle corte Lulic prima e Lukaku dopo. Molto interessante in prospettiva il suo profilo.

Marlon 6 - Gioca senza sbagliare nulla, con semplicità anche nella giocate d'anticipo. Fra i migliori in campo dei suoi nonostante il risultato.

Romagna 5,5 - Alla fine deve concedere metri determinanti anche lui, in occasione del gol vittoria di Caicedo. Per il resto è sempre accorto però.

Peluso 6 - Fornisce, forse involontariamente, l'assist per il gol del pareggio firmato da Caputo. Non sale praticamente mai, preoccupato com'è dal contrastare gli attacchi biancocelesti da quelle parti. E con un cliente come Lazzari è pure comprensibile.

Locatelli 6 - Specie nella ripresa, si mette quasi a uomo su Leiva impedendo la fluidità della manovra ospite. Partita di sacrificio. Dal 74' Bourabia 5,5 - Si vede poco in fase avanzata, anche se il risultato è ancora fermo sul pari al momento del suo ingresso e il Sassuolo sembra poterla anche vincere a tratti.

Magnanelli 5,5 - In difficoltà nei contrasti con Milinkovic-Savic, riesce comunque a difendersi in qualche modo. Nel finale però Luis Alberto non gli fa capire nulla con l'azione che porta al gol di Caicedo.

Duncan 6,5 - Partita di spessore e sacrificio la sua, pur senza disdegnare qualche conclusione dal limite dell'area. Di cui una molto pericolosa. Il centrocampo neroverde non può fare a meno di lui.

Djuricic 5,5 - Primo tempo con pochi spunti, mentre nella ripresa prova la botta da centro area ma i difensori della Lazio riescono a murarlo in tempo. Poco però per lasciare il segno. Dal 69' Kyriakopoulos 5,5 - Si vede poco.

Caputo 6,5 - Pareggia i conti al termine del primo tempo con una giocata da faina, sfuggendo alle marcature della difesa ospite sugli sviluppi di un corner. Gode di poche occasioni comuqnue.

Boga 5,5 - Si sacrifica molto per il gioco di squadra, ma in termini di efficacia si vede meno rispetto alle ultime e brillanti uscite. Dall'88' Raspadori s.v.

All. De Zerbi 5,5 - La perde alla fine, dopo averla ripresa al termine del primo tempo. La squadra all'inizio sembra dover soccombere senza troppe resistenze ai biancocelesti, ma col passare dei minuti riesce a prendere le misure con personalità. Non basta però ad evitare la sconfitta e i cambi non si rivelano all'altezza dei titolari.

LAZIO

Strakosha 6 - Quasi mai impegnato, non può nulla sul pareggio di Caputo.

Patric 6 - Partita attenta la sua, senza patemi e con giocate semplici nel disimpegno.

Luiz Felipe 6 - Gioca una buona gara, senza correre rischi a parte l'episodio del giallo inevitabile. E inzaghi preferisce sostituirlo a pochi minuti dall'inizio della ripresa. Dal 50' Bastos 6 -

Acerbi 6 - Una sola giocata rischiosa, in fase di disimpegno. Che soprende, considerata la solita partita di qualità disputata.

Lulic 5,5 - Poche discese per lui, e Toljan lo mette spessoin difficoltà.

Viene anche ammonito e Inzaghi preferisce non correre rischi sostituendolo con Lukaku. Dal 50' Lukaku J. 6 -

Milinkovic-Savic 5,5 - Non si accende mai, limitandosi al compitino che per uno delle sue qualità è troppo poco. La Lazio avrebbe bisogno anche delle sue giocate in una partita che via via va sempre più ad infittirsi. Ma lui non esce allo scoperto.

Leiva 6,5 - La marcatura di Locatelli è pesante, ma lui riesce comunque a giocare bene i palloni che tocca risultando prezioso anche come filtro davanti al terzetto difensivo.

Luis Alberto 7 - Vicino al gol con un bel tiro a giro che impegna seriamente Consigli nel primo tempo. Sempre nel vivo dell'azione, è fra i migliori in campo per qualità nelle giocate. E nel finale fraseggia nello stretto con Caicedo mandandolo a rete con un assist. L'ottavo in campionato. Portento.

Lazzari 6 - Corre molto sulla fascia, senza riparmiarsi in entrambe le fasi. Brilla poco però in quella offensiva.

Immobile 7 -Segna lui la rete del momentaneo vantaggio, e la notizia non è certo una sopresa. Durante il match si traveste spesso da assist-man, come confermano i cinque decisivi in campionato, ma i compagni sono poco ispirati sotto porta. Svolge anche del lavoro sporco in fase di non possesso. Imprescindibile per Inzaghi.

Correa 6,5 - Comincia molto bene, dialogando di qualità con Immobile. Va anche vicino al gol e fornisce al capocannoniere del campionato l'assist per il gol del momentaneo vantaggio. Ma si spegne col trascorrere del tempo, fino alla sostituzione. Dal 79' Caicedo 7 - Fa una cosa rilevante nei dieci minuti che Inzaghi gli concede, e la fa benissimo: il gol del 2-1 finale. La difesa del pallone su assist del solito Luis Alberto è perfetta, la conclusione pure. E la Lazio vince.

All. Inzaghi S. 7 - La sua Lazio parte forte, ma il Sassuolo riesce a prenderle le misure col trascorrere dei minuti. I cambi però sono azzeccati e alla fine riescono a dargli ragione nonostante la stanchezza dei suoi ragazzi e il campo pesante. Caicedo gli regala tre punti fondamentali. Il carattere della squadra fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Arbitro: Chiffi 6,5 - Dirige bene, con pochi cartellini gialli e lasciando andare il gioco. Si gioca senza Var per problemi tecnici nella prima mezz'ora del primo tempo, ma per sua fortuna non accade nulal di rilevante. Bene nei contatti al limite o presunti in area di rigore.

TABELLINO

Sassuolo-Lazio 1-2

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Locatelli (dal 74' Bourabia), Magnanelli, Duncan; Djuricic (dal 69' Kyriakopoulos); Caputo, Boga (dall'88' Raspadori). A disposizione:Muldur, Tripaldelli, Piccinini, Mazzitelli, Obiang, Russo, Turati. All.: De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (dal 50' Bastos), Acerbi; Lulic (dal 50' Lukaku J.), Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Correa (dal 79' Caicedo). A disposizione: Vavro, Anderson, Cataldi, Parolo, Adekanye, Jony, Proto, Guerrieri. All.:Inzaghi S.

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. di Padova)

VAR: Luca Banti (Sez. di Livorno)

Ammoniti: 16' Peluso (S), 23' Lulic (L), 43' Luiz Felipe (L), 79' Bastos (L)

Espulsi:

Marcatori: 34' Immobile (L), 46' Caputo (S), 91' Caicedo (L)