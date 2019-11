SERIE A TREDICESIMA GIORNATA ROMA LAZIO VERONA / La Roma ritrova la vittoria e la zona Champions League dopo lo stop di Parma. I giallorossi hanno conquistato i tre punti, in un match valevole per la 13esima giornata di Serie A, battendo agevolmente il Brescia di Fabio Grosso. Una vittoria che porta la firma dei difensori di Fonseca. A sbloccare la partita è stato Smalling, protagonista assoluto anche con due assist, prima per Mancini, autore di una splendida rete di destro, poi per Dzeko, che da due passi ha battuto Joronen. Un risultato che fa volare la Roma e che condanna un Brescia sempre più ultimo.

La svolta dopo l'esonero di Corini non è arrivata e la panchina di Grosso, che aveva esordito con un pesante 0-4, adesso traballa. Cellino potrebbe decidere di affidarsi ad un allenatore di maggiore esperienza che potrebbe cambiare il futuro anche di Mario Balotelli, escluso dai convocati dopo i problemi avuti in settimana.

Roma-Brescia 3-0: 49' Smalling (R), 57' Mancini (R), 69'Dzeko (R)

Serie A, corsa Champions infuocata

In zona Champions League c'è ovviamente la Lazio di Simone Inzaghi, che batte il Sassuolo, in pieno recupero con Caicedo. Il primo tempo si era chiuso sull'1-1 con il solito gol di Immobile. L'azzurro, sempre più leader della classifica cannonieri con 15 gol, aveva portato avanti prima del momentaneo pari di Caputo.

Con questa vittoria Luis Alberto (assist anche oggi) e compagni sono soli al terzo posto.

Sassuolo-Lazio 1-2: 34' Immobile (L), 45' Caputo (S), 91' Caicedo (L)

Serie A, vola il Verona, Montella ko

Vola il Verona di Juric, vera sorpresa del campionato. I gialloblu, con una difesa ancora super (sono 11 le reti incassate, meglio ha fatto solo la Juventus), hanno battuto con una rete di Di Carmine la Fiorentina. Una successo prezioso, che porta Silvestri e compagni a +9 sulla zona retrocessione. Ancora un passo falso, invece, per la Fiorentina che non riesce a dare continuità di risultati.

Verona-Fiorentina 1-0: 67' Di Carmine (V)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 35*; Inter* 34; Lazio* 27, Roma* 25; Cagliari 24; Atalanta* 22; Napoli* 20; Parma* 18; Verona* 18; Fiorentina* 16; Torino*, Udinese e Milan* 14; Sassuolo e Bologna* 13; Lecce 10; Genoa e Sampdoria 9; Spal 8, Brescia 7



*una partita in più

**una partita da recuperare

