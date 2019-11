PAGELLE E TABELLINO ROMA BRESCIA/ La Roma conquista la vittoria dopo una primo tempo anonimo. Il Brescia di Grosso regge per quarantacinque minuti ma poi crolla di intensità e idee di gioco. La squadra di Fonseca, in totale controllo del match, va in rete con la coppia di centrali di difesa, prima Smalling e poi Mancini, oggi attaccanti aggiunti. Ci pensa il solito Dzeko a chiudere il match mettendo la firma sul terzo gol giallorosso. Da sottolineare le prestazioni positive di Pellegrini, al ritorno dall’infortunio e di Florenzi, che esce tra gli applusi.

ROMA

Pau Lopez 6 – Partita nel complesso quasi da spettatore. Reattivo nel primo tempo su Ndoj e Donnarumma.

Florenzi 6 - Torna titolare ed esibisce una buona prestazione. Buona la fase offensiva, ancora di più quella difensiva. Diagonali provvidenziali. Risente di un affaticamento al polpaccio ed esce tra gli applausi del suo pubblico. Dal 77’ Santon 6 – Partecipa alla conquista giallorossa senza preoccupazioni.

Mancini 7– Prestazione solida in copertura. Ordinato fa ripartire la manovra con ottime verticalizzazioni. Mette la firma sulla rete del raddoppio con un colpo d’interno da attaccante aggiunto. Primo gol con la maglia della Roma

Smalling 7 – Sempre ordinato, sbaglia poco. Salta più di tutti sul calcio d’angolo e trova la rete del vantaggio con una deviazione di Cistana. Non contento serve l’assist per il gol di Mancini.

Kolarov 6,5 – Padrone della fascia, gli uomini del Brescia faticano a contenerlo. Un pendolino, spinge tanto e prova la conclusione da fuori.

Diawara 6– Gestisce con sicurezza il centrocampo grazie anche al lavoro sporco di Veretout. Smista un buon numero di palloni.

Veretout 7 – Tra i migliori degli uomini di Fonseca. Sempre lucido nel palleggio, non si limita al suo ruolo, propone sovrapposizioni interessanti sulla corsia di sinistra. Grande mano anche in copertura.

Zaniolo 6 – Si danna tanto soprattutto sull’esterno. Molto in movimento per farsi vedere e servire dai compagni. Salta l’uomo. Prende un giallo inutile che gli farà saltare la trasferta di Verona. Dal 81’ Perotti sv

Pellegrini 6 – Torna in campo dopo due mesi di stop. Qualche errorino iniziale ma entra nella manovra giallorossa e partecipa alle azioni di gioco. Suo il cross per il gol di Smalling. Dal 72’ Under 6 – Entra subito in partita. Si muove molto. Al novantesimo si inventa un tiro a giro che sfiora la traversa.

Kluivert 5,5 – è chiamato a fare molto di più. Qualche fiammata che fa ben sperare ma che fatica a concretizzare.

Dzeko 6,5 – Solito combattente. Campione al servizio della squadra. Fa salire i suoi uomini e torna molto in copertura. Torna al gol dopo quasi tre settimane di astinenza.

All. Fonseca 6,5 – Dopo un primo tempo anonimo riesce a motivare la squadra.

Grinta e gioco nella ripresa, i campioni fanno il resto.

BRESCIA

Joronen 6 – Sui gol presi è incolpevole. Con reattività manda fuori un siluro di Dzeko.

Sabelli 5 – Arretra troppo, deve correre ai ripari per il mancato aiuto difensivo di Bisoli. Lotta con Kolarov, non sempre si oppone alle sovrapposizioni del serbo con Veretout.

Cistana 6 – La prende sempre lui. Anticipa tutti e guida la difesa. Sfortunato, devia in porta il colpo di testa di Smalling.

Chancellor 5 – Meno solido dei compagni di reparto, fatica a contenere l’attacco romanista. Rischia anche un autogol.

Martella 5,5 – Soffre le incursioni di Pellegrini e i pochi affondi di Florenzi. Errori anche in ripartenza.

Bisoli 5 – Spesso lascia solo Sabelli rendendo debole il contenimento sulla fascia. Dal 85’ Morosini sv

Tonali 6 – Cerca di dare geometrie ad una squadra molto assente e arrendevole.

Ndoj 5 – Non sempre al passo con gli uomini di fascia giallorossi. Ci prova con un tiro di potenza nel primo tempo, respinto con reattività da Pau Lopez. Dal 62’ Zmrhal 5 – passeggia in mezzo al campo senza dare l’apporto sperato da Grosso.

Romulo 5,5 - Regge l’urto, vince contrasti e corre palla al piede ma i limiti tecnici emergono nell’ultimo passaggio.

Donnarumma 5 – Prova ad impensierire Lopez con una conclusione di testa nel primo tempo. Nella ripresa non si vede per niente.

Torregrossa 4,5 – Non all’altezza del giocatore che è stato chiamato a sostituire. Tiene in gioco Dzeko sul terzo gol romanista. Dal 71’ Aye 5,5 – segna un gol ma con il braccio, giustamente annullato.

All. Grosso 5 – La squadra tiene per un tempo ma crolla nettamente nella ripresa. Mancano idee e gioco. Nulla è cambiato rispetto alle ultime settimane. Il campionato si complica.

Arbitro Di Bello 6 – Nel complesso gestisce una partita tranquilla e senza preoccupazioni. Annulla il gol di Zaniolo, a seguito di segnalazione del Var, per l’uscita della palla in fallo laterale. Annulla anche il gol di Aye per un tocco di braccio.

TABELLINO

ROMA-BRESCIA 3-0

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi ( 77' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (81' Perotti) , Pellegrini (72' Under), Kluivert; Dzeko. A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, J.Jesus, Cetin, Antonucci. All. Fonseca

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli (84' Morosini), Tonali, Ndoj ( 62' Zmrhal); Romulo; Donnarumma, Torregrossa ( 70' Aye). A disp.: Alfonso, Gastaldello, Magnani, Mangraviti, Spalek, Matri. All. Grosso.

Marcatori: 51’ Smalling (R), 57’ Mancini (R) 67’ Dzeko (R)

Arbitro: Di Bello sez. di Brindisi

Ammoniti: 70’ Romulo (B), 80’ Zaniolo (R)

Espulsi: