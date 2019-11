BRESCIA GROSSO ESONERO / Nuova e pesante sconfitta per Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Due partite e due ko per il nuovo allenatore delle 'Rondinelle', che dopo il 4-0 casalingo all'esordio contro il Torino ha rimediato un altra goleada dopo la sosta di campionato nella sfida odierna all''Olimpico' con la Roma, vittoriosa per 3-0 grazie alle reti tutte nel secondo tempo di Smalling, Mancini e Dzeko.

Brescia, non funziona la cura Grosso: nuovo ko con la Roma

Momento critico in casa Brescia, dove negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Balotelli e l'esclusione per la gara di oggi del centravanti ex Milan e Inter. Grosso non è riuscito a dare la svolta sperata dopo il cambio in panchina e l'esonero di Corini da parte del presidente Cellino.

Situazione da monitorare, dove non è da escludere un nuovo e clamoroso ribaltone da parte del numero uno delle società lombarda.

Brescia, Grosso già a rischio esonero: i possibili sostituti

Cellino - in caso di esonero di Grosso - potrebbe fare un altro tentativo per convincere Diego Lopez, prima scelta prima dell'arrivo di Grosso e che ha preferito però non rompere il rapporto con il Penarol. Più difficile, invece, che il presidente delle 'Rondinelle' richiami eventualmente in panchina Corini. In corsa potrebbero esserci anche le candidature di Iachini e Nicola. La cosa certa è che Grosso, dopo appena due partite, è già in discussione.